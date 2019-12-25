المسعودي يؤكد اهمية ان يحظى مرشح الحكومة المقبل بقبول اغلب الكتل السياسية



اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اهمية ان يحظى مرشح الحكومة القادم بقبول اغلب الكتل السياسية لكي تحقق له دعما ايجابيا في المدة التي يتسلمها، لذلك القوى السياسية تدرك بأنه يجب ان ينال المرشح القادم مقبولية كبيرة من قبل الشارع العراقي.



وقال: ان الكتل السياسية بدأت تبحث عن شخصية مستقلة قادرة على ادارة الدولة في هذه الظروف الصعبة، وتعمل بكل حرية ومن دون ضغوط الاحزاب، لان المرحلة خطيرة جدا، وبالتالي كل تأخير لا يصب في خدمة العملية السياسية، ولا مصلحة العراق ولا الشعب العراقي.



بدوره، قال النائب عن تيار الحكمة الوطني، علي البديري ان التيار لم يرشح أية شخصية او يدعم شخصية سياسية لرئاسة الوزراء.



واضاف: نرفض أية شخصية سياسية متحزبة، وسبق لها ان شغلت مناصب سياسية سابقة، لان العراق ولود، وفيه الكثير من الكفاءات والخبرة، ويمكن اختيار شخصية مستقلة قادرة على خروج البلد من ازمته الراهنة.

ف.ا