نائب: برهم صالح يكلف اليوم شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة

كشف النائب عامز الفايز عن ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية اليوم بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال الفايز في تصريح صحفي :" ان هذا التكليف سيكون بشكل توافقي بين القوى السياسية. ف.ا Copy أخبار متعلقة سائرون محذرا برهم صالح : ترشيح قصي السهيل يدفع بالعراق الى المجهول 48 مرشحا على طاولة صالح لتولي منصب رئاسة الوزراء كلها مرفوضة من الشارع برهم صالح يتسلم أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى العراق الرئيس المصري يعبّر لصالح عن دعمه الكامل لأمن واستقرار العراق خلاطي يدعو صالح لاختزال مدة تكليف مرشح الحكومة لساعات برهم صالح: الأوضاع في بغداد تنعكس على كردستان.. والمؤتمر الرابع للإتحاد مصيري