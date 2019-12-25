نائب: برهم صالح يكلف اليوم شخصية بتشكيل الحكومة المقبلة





كشف النائب عامز الفايز عن ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف شخصية اليوم بتشكيل الحكومة المقبلة.



وقال الفايز في تصريح صحفي :" ان هذا التكليف سيكون بشكل توافقي بين القوى السياسية.



ف.ا