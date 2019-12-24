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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 08:46 م

الكتل الكردستانية في مجلس النواب توضح أسباب مقاطعتها جلسة التصويت على قانون الانتخابات

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أعلنت الكتل الكردستانية في مجلس النواب في مؤتمر صحفي لهم عن أسباب اعتراضهم على تمرير قانون الانتخابات والتصويت عليه بصيغته الحالية.

وخلال المؤتمر عرضت الكتل الكردستانية بيانا عن أسباب مقاطعتها جلسة التصويت واعتراضها على القانون، مشيرة أن تمرير القانون جاء دون دراسة  أو استماع للشارع الثائر.

 


وأكدت الكتل أن الشعب الثائر طالب بقانون لا يسمح بتغول الأحزاب المتسلطة، وأوضح البيان أن المشرعين أصروا على تجاوز النص الأصلي للقانون، ولجأوا إلى تصغير الدوائر حتى تصبح على مستوى الأقضية، وتابع البيان أن هذا الأمر يشير إلى عدم وجود إرادة لإجراء انتخابات مبكرة، لما في ذلك من تعقيدات فنية.

 


وأشار البيان، إلى أن الإصرار على العد والفرز الالكتروني يشير إلى وجود  نية للتلاعب والتزوير في إرادة الناخبين، وأن اعتماد الفائز الأعلى بالاصوات، هو لمصلحة الأحزاب المتسلطة، وحرقا لأصوات الناخبين.

 


وأردفت الكتل في بيانها، أن هذا القانون تجاهل إرادة الكرد والتركمان والشارع المطالب بالإصلاح، وآراء الخبراء والنخب المثقفة، وهو ما يدفع بالشارع إلى مزيد من التمزق والتشرذم والاستبداد بالرأي.

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