محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد



اوضح مدير محطة قطار الفلوجة بمحافظة الانبار عبد المطلب صالح ، اسباب توقف رحلات القطار بين بغداد والفلوجة ، نافيا وجود دوافع امنية وراء توقف الرحلات .



وقال صالح في تصريح صحفي :" ان توقف رحلات القطار من الفلوجة الى بغداد وبالعكس ، سببه قلة المسافرين مع وجود معابر غير نظامية تسببت بحوادث ، ما دعا الجهات المعنية الى وقف الرحلات لحين اعادة تأهيل السكك لضمان سلامة المسافرين".



واضاف :" ان الجهات المعنية اوقفت رحلات السفر منذ شهر تقريبا ليتسنى اتخاذ اجراءات عاجلة تتمثل بعمليات اعادة تأهيل سكك الحديد الممتدة بين بغداد والفلوجة وصولا الى المناطق الغربية ".



واكد :" ان خطوط سكك الحديد الممتدة آمنة ولم تسجل اي خرق امني" ، مشيرا الى :" ان قلة الدعم الحكومي لمحطات سكك الحديد في المحافظة تحول دون الارتقاء بخدمة نقل المسافرين ".



ف.ا

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