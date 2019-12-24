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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 05:58 م

محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد

محطة قطار الفلوجة

اوضح مدير محطة قطار  الفلوجة بمحافظة الانبار عبد المطلب صالح ، اسباب توقف رحلات القطار بين بغداد والفلوجة ،  نافيا وجود دوافع امنية وراء توقف الرحلات .

وقال صالح في تصريح صحفي :" ان توقف رحلات القطار من الفلوجة الى بغداد وبالعكس ، سببه  قلة المسافرين مع وجود معابر غير نظامية تسببت بحوادث ،  ما دعا الجهات المعنية الى وقف الرحلات لحين اعادة تأهيل السكك لضمان سلامة المسافرين".

واضاف :" ان  الجهات المعنية اوقفت رحلات السفر منذ شهر تقريبا ليتسنى اتخاذ اجراءات عاجلة تتمثل بعمليات اعادة تأهيل سكك الحديد الممتدة بين بغداد والفلوجة وصولا الى المناطق الغربية ".

واكد  :" ان خطوط سكك الحديد الممتدة آمنة ولم تسجل اي خرق امني" ، مشيرا الى :" ان قلة الدعم الحكومي  لمحطات سكك الحديد في المحافظة تحول دون الارتقاء بخدمة نقل المسافرين ".

ف.ا
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