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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 05:54 م

بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم

مسرور بارزاني

اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني :" ان الاقليم كان وما زال  ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ، لاسيما من المسيحيين العراقيين ".

وقال بارزاني، في بيان صحفي بمناسبة اعياد الميلاد :" ان اقليم  كردستان سيظل، واحة للتعايش السلمي بين الاديان والقوميات، ونعبر عن فخرنا لاننا كنا وما زلنا، ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ، لاسيما  من المسيحيين العراقيين ومسيحيي المنطقة".

واضاف :" ان حكومة اقليم  كردستان  لن تدخر جهداً في تأمين الاستقرار والطمأنينة وتقديم المساعدة لكل الذين يلوذون بالاقليم ، بسبب الظلم والاضطهاد"، معربا عن امله بان :"  تنتهي الحروب والمآسي في المنطقة والعالم برمته، وان يسود بدلاً عنها السلام والاعمار".

ف.ا
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