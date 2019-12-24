بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم



اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني :" ان الاقليم كان وما زال ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ، لاسيما من المسيحيين العراقيين ".



وقال بارزاني، في بيان صحفي بمناسبة اعياد الميلاد :" ان اقليم كردستان سيظل، واحة للتعايش السلمي بين الاديان والقوميات، ونعبر عن فخرنا لاننا كنا وما زلنا، ملاذاً لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين ، لاسيما من المسيحيين العراقيين ومسيحيي المنطقة".



واضاف :" ان حكومة اقليم كردستان لن تدخر جهداً في تأمين الاستقرار والطمأنينة وتقديم المساعدة لكل الذين يلوذون بالاقليم ، بسبب الظلم والاضطهاد"، معربا عن امله بان :" تنتهي الحروب والمآسي في المنطقة والعالم برمته، وان يسود بدلاً عنها السلام والاعمار".



ف.ا