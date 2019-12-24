نائبة : اغلب القيادات السياسية غير مبالية بدماء المتظاهرين



اكدت نائبة :" ان اكثر من 65% من القيادات السياسية غير جادة بحسم مـوضـوع اختيار شخصية مستقلة لتتولى رئاسة الـوزراء " .



وقالت النائبة هـناء تركي في تصريح صحفي :" ان تلك القيادات والكتل اوصلت رسائل بأنها تــحــاول الـحـفـاظ عـلـى مكتسباتها ، غـيـر مـباليـة بالـدمـاء الـتـي تـسـيـل مـن قبل المـتـظـاهـريـن ".



واضافت :" اننا اذا قررنا السير بجدية من اجل قـيـادة الـبـلـد الــى شـاطـئ الامـــان ، فعلينا اتـخـاذ قرارات جريئة وجادة لانقاذ البلد، او ترك المجال لقيادات اخـرى يمكن ان تدير جميع القطاعات في البلد لجعله في مصاف الدول المتقدمة".



ف.ا