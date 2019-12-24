كتلة كردية جديدة لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي .. ترى النور قريبا

كشف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، عن تحرك لتشكيل كتلة نيابية كردية جديدة لمنافسة حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.



وقال همزة في تصريح صحفي :" ان اجتماعا سياسيا سيعقد بين النواب الاكراد من الجماعة الاسلامية الكردستانية والاتحاد والتغيير وحركة الجيل الجديد، خلال الايام القليلة المقبلة ، لتسمية الكتلة النيابية الجديدة وتحديد اهدافها ".



واضاف :" ان التكتل السياسي الجديد سيضم 15 نائبا كرديا لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي "، مشيرا الى :" ان الاجتماع سيناقش تسمية الكتلة النيابية الجديدة وفتح باب التعاون مع الكتل العربية في بغداد ، من اجل القضايا السياسية وعدم تفرد الحزبين في القرار السياسي".

ف.ا