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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 04:40 م

المعموري: تحدي الشعب انتحار سياسي للكتل السياسية

النائب-عن-تحالف-سائرون-برهان-المعموري

أكد النائب عن كتلة سائرون، برهان المعموري، اليوم الثلاثاء، أن مخالفة رأي المرجعية الدينية وتحدي الشعب، أنه انتحار سياسي للكتل السياسية.

وغرد المعموري على حسابه بـ"تويتر"، وتابعته "الغد برس"، قائلاً ان "الانتحار السياسي هو مصير الكتل التي تخالف رأي المرجعية وتتحدى ارادة الشعب وتقدم مصالحها على مصالح الوطن"، مطالبا اياهم "انقذوا الوطن واستعيدوا ثقة شعبكم، وأحقنوا دماء المتظاهرين ابناءكم ، فكرسي الحكم لا يساوي قطرة دم واحدة من دماءهم الشريفة.

ودعا "هلموا لنحقق امال المتظاهرين، ونرسم مستقبل افضل لأبناء شعبنا الحبيب، باختيار رئيس وزراء غير جدلي وبالتصويت على قانون انتخابات يحقق العدالة الاجتماعية فالوطن اغلى من المناصب".

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