الهاكرز يعود من جديد ويوجه رسالة نارية للنظام العراقي: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا

اخترق قراصنة مجهولون "هاكرز"، صفحة وزارة الصحة الرسمية على الفيسبوك، وذلك بعد سلسلة وزارات عراقية تمت مهاجمتها إلكترونياً الأسبوع الماضي.

وكتب المخترقون على الصفحة عبارة "ما نفعله ليس تخريب وانما لنثبت انهم فارغون من الداخل، يخافون من أبسط الأمور يخافون، قريبا ملفات الشركة العامة للأدوية أمام الشعب".

كما نشروا على الصفحة أيضا "ستروننا بعيون أطفال المدارس بعيون شعب سرقوا منه كل ما يملك، بعيون مريض يشتري العلاج، بعيون أطباء في مستشفيات مدمرة، بعيون علماء وحكماء هاجروا، الثورة وان حاولتم اطفائها، الثورة فكر لا ينتهي، الثورة مستمرة".

وأضاف المنشور: "دول لا تستطيع حماية مواقعها لن تتمكن من حماية أرواحنا وأموالنا وأطفالنا".

ونشر الهاكرز في الصفحة نصاً:

نعتذر يا صفاء

انت كنت في النور

ونحن في الخفاء

نريدهم أن يعرفوا

خلف الرجال

هناك رجال

لن ينتهي هذا الجيل

شكرا لك صفاء

شكرا لك

وسبق أن قام مجهولون، في وقت سابق، باختراق عدد من مواقع الوزارات في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعهدوا باختراق المزيد من مواقع مؤسسات الدولة.

يذكر أن حراكاً شعبياً في العراق كان قد انطلق منذ أشهر، في البداية احتجاجاً على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.