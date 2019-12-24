الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء العنف ضد المتظاهرين في العراق

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين.

وتتواصل الاحتجاجات في المدن العراقية، رفضاً لكل مرشحي الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصيّ السهيل للمنصب ذاته.

من جانبه، أكد علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، أن عدد المختطفين في العراق منذ بداية التظاهرات بلغ 77 ناشطاً.

مفوضية حقوق الإنسان العراقية أشارت إلى أنه تم إطلاق سراح 12 ناشطاً منهم فقط.

وأضافت أن عمليات الاغتيال منذ بداية التظاهرات بلغت 29 حالة، فيما أوضحت المفوضية أن 13 حالة اغتيال تمت في بغداد و3 محاولات فشلت.