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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 01:18 م

النزاهة تضبط حالات تلاعب في تصريحتين گمرگيتين بميناء أم قصر

هيئة-النزاهة

 ضبطت ملاكات مديرية تحقيق البصرة في الهيأة , حالات تلاعب في اثنين من التصاريح الگمرگية في مركز گمرك ميناء أمِّ قصر الشمالي. 

وقالت في بيان ان ملاكاتها  ضبطت عملية تلاعب في تصريحة گمرگية عبر ربط شهادة مطابقة لا تخص المادة المذكورة في التصريحة التي تحتوي على حاويتين محملتين بمادة الشاي".

وأضافت إنه تم ضبط "تلاعب في تصريحة ثانية تشتمل معاملتها الگمرگية التي أُنجِزَت على ست حاويات، في حين إن شهادة المطابقة موجودة لثلاث حاويات فقط، لافتة إلى أن التصريحتين الگمرگيتين تعودان إلى شركة واحدة وتتعلقان باستيراد مادة الشاي.

ف.ا
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