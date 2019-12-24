اعتقال رئيس جامعة كركوك السابق بتهم فساد





اعتقل قاضي النزاهة في كركوك ، رئيس جامعة كركوك السابق ، بتهم فساد اثناء توليه مهامه .



وقال مصدر في كركوك ان قاضي النزاهه اوقف رئيس الجامعه الدكتور عباس تقي مع اثنين اخرين من العاملين برئاسة الجامعة وهم مودعون في مركز شرطة القورية.



ف.ا