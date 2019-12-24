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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 01:14 م

اعتقال رئيس جامعة كركوك السابق بتهم فساد

جامعة كركوك


اعتقل قاضي النزاهة في كركوك ، رئيس جامعة كركوك السابق ، بتهم فساد اثناء توليه مهامه .

وقال مصدر في كركوك ان قاضي النزاهه اوقف رئيس الجامعه  الدكتور عباس تقي مع اثنين اخرين من العاملين برئاسة الجامعة  وهم مودعون في  مركز شرطة القورية.

ف.ا
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