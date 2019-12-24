اعتقال رئيس جامعة كركوك السابق بتهم فساد

اعتقل قاضي النزاهة في كركوك ، رئيس جامعة كركوك السابق ، بتهم فساد اثناء توليه مهامه . وقال مصدر في كركوك ان قاضي النزاهه اوقف رئيس الجامعه الدكتور عباس تقي مع اثنين اخرين من العاملين برئاسة الجامعة وهم مودعون في مركز شرطة القورية. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. أمر استقدام لوزير الكهرباء السابق بتهم فساد أمر استقدام لرئيس جامعة بابل السابق بتهم فساد عاجل| صدور امر استقدام لرئيس واعضاء مجلس محافظة ديالى بتهم فساد مالي الحكم بالسجن بحق المدير العام السابق للشركة العامة لتجارة الحبوب بتهم فساد قيادي تركماني : عبد المهدي اسهم بعودة محافظ كركوك السابق المطلوب للقضاء عاجل.. محكمة جزائرية: حبس الأمين العام السابق للحزب الحاكم والوزير السابق جمال ولد عباس بتهم فساد