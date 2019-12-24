الأمم المتحدة :مهمة المفوضين الجدد صعبة ومعقّدة





قالت نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق اليس وولبول ان مهمة مجلس المفوضين الجديد صعبة ومعقدة معربة عن املها ان تسهم قرعة اختيار الاعضاء بتعزيز نزاهة العملية وزيادة ثقة الجمهور .



واكدت وولبول بعد اعلان اسماء القضاة الفائزين بعضوية المفوضية التي جرت في مقر مجلس القضاء الاعلى امس ان (مهمة المفوضين الجدد الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة التي جرت في مقر مجلس القضاء الاعلى , ستكون صعبة ومعقدة وسنعمل سوية لتقديم ما يحتاجونه من دعم) .



واشارت الى ان (اجراء القرعة بين المرشحين يعزز من نزاهة تلك العملية ونأمل ان تؤدي الخطوة الى زيادة ثقة الجمهور), واستطردت بالقول (مستعدون للمساهمة بأي شكل من الاشكال لتحقيق انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الحكومة والشعب).



ف.ا

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