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الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 01:02 م

اثيل النجيفي : الجدل حول الكتلة الأكبر محاولة لكسب الوقت

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قال القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، أن ” الكتل السياسية اذا لم تفكر خارج الصندوق الذي حبسوا أنفسهم فيه، فإن الشعب سيحطم هذا الصندوق وهم في داخله “.

 واوضح في تصريح  صحفي ، إن ” كل الجدل حول الكتلة الأكبر هو مجرد محاولة لكسب الوقت ، وهو نتيجة طبيعية لسوء تقدير الموقف الشعبي”.

واضاف النجيفي أن ” المحاولات جارية للالتفاف على المطالب بطريقة تبدو دستورية من الظاهر”، مشيراً إلى أن ” الأزمة صنعتها الكتلة الأكبر والأصغر معاً، وبالتالي إذا لم يفكروا خارج الصندوق الذي حبسوا أنفسهم فيه ، فإن الشعب سيحطم هذا الصندوق وهم في داخله.

ف.ا
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