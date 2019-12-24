اثيل النجيفي : الجدل حول الكتلة الأكبر محاولة لكسب الوقت



قال القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، أن ” الكتل السياسية اذا لم تفكر خارج الصندوق الذي حبسوا أنفسهم فيه، فإن الشعب سيحطم هذا الصندوق وهم في داخله “.



واوضح في تصريح صحفي ، إن ” كل الجدل حول الكتلة الأكبر هو مجرد محاولة لكسب الوقت ، وهو نتيجة طبيعية لسوء تقدير الموقف الشعبي”.



واضاف النجيفي أن ” المحاولات جارية للالتفاف على المطالب بطريقة تبدو دستورية من الظاهر”، مشيراً إلى أن ” الأزمة صنعتها الكتلة الأكبر والأصغر معاً، وبالتالي إذا لم يفكروا خارج الصندوق الذي حبسوا أنفسهم فيه ، فإن الشعب سيحطم هذا الصندوق وهم في داخله.



ف.ا