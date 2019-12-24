بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم نائبة : اغلب القيادات السياسية غير مبالية بدماء المتظاهرين كتلة كردية جديدة لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي .. ترى النور قريبا الصيادي : اكثر من 100 نائب اتفقوا على عدم التصويت لقصي السهيل محتجون يغلقون ميناء بالبصرة.. وفي كربلاء يغلقون محطة كهرباء المعموري: تحدي الشعب انتحار سياسي للكتل السياسية متظاهرون غاضبون يقطعون جسر الديوانية - النجف بالصورة.. رسالة الشهيد صفاء السراي تصل إلى يونس محمود الهاكرز يعود من جديد ويوجه رسالة نارية للنظام العراقي: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:58 م

حكومة اليمن تنتقد صمت المجتمع الدولي عن جرائم ميليشيا الحوثي الإيرانية في تجنيد طالبات المدارس

1-32

انتقدت الحكومة اليمنية صمت المجتمع الدولي عن عمليات التجنيد التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في صفوف طالبات المدارس بمناطق سيطرتها.
ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى التصدي لجرائم الميليشيا الحوثية، وممارساتها الإرهابية كما حدث مع التنظيمات الإرهابية الأخرى, مبينًا أن الميليشيا تنفّذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس.
وقال الإرياني في تصريح له  :" إن هذه الخطوة تهدف إلى إلحاق طالبات المدارس بتشكيلاتها المسلحة المسمى (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية.
وأضاف المسؤول اليمني أن " هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيا الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تُكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرّم استخدامها في أعمال العنف والزجّ بها في الصراعات السياسية".
ودعا الإرياني المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهِضة للعنف ضد النساء وجميع الحقوقيين والنشطاء لإدانة هذه الممارسات الإجرامية وكل أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الرئيس الايراني حسن روحاني

روحاني يتحدى العالم و يهدد بالخروج من الاتفاق النووي 24 كانون الأول 2019 03:59 م

عنف التظاهرات

الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء العنف ضد المتظاهرين في العراق 24 كانون الأول 2019 03:00 م

2-28

الجيش اليمني يهاجم مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية في الضالع ويكبدها خسائر بشرية 24 كانون الأول 2019 12:52 م

1

بعد أن أزعجت خامنئي وحيرت الإيرانيين عاما كاملا .. الكشف عن سبب الرائحة النتنة في طهران 24 كانون الأول 2019 10:52 ص

820152014915513

اجتماع لقادة الكتل النيابية بشأن قانون الانتخابات ورئاسة الحكومة 21 كانون الأول 2019 02:05 م

820152014915513

الخارجية الباكستانية تكشف أسباب عدم المشاركة بقمة كوالالمبور 21 كانون الأول 2019 01:23 م

820152014915513

اليمن .. 80 قتيلاً وجريحاً في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية 21 كانون الأول 2019 12:07 م

820152014915513

ليبيا.. غارات مكثفة للجيش على مسلاتة وسرت 21 كانون الأول 2019 12:02 م

التعليقات