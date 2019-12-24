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الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:57 م

متلازمة الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات .. الجميع اتفقوا على الا يتفقوا !!

البرلمان العراقي

انفضت جلسة مجلس النواب  يوم امس دون ان تنعقد ، وحضر نواب دون ان يتفقوا ، وتغيب بعضهم وادار ظهره لمطلب من اهم مطالب الجماهير المنتفضة منذ قرابة ثلاثة اشهر ، باقرار قانون انتخابات جديد يضمن اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة ..

وتزامن ذلك مع تسويف ومماطلات من الكتل في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة ينال قبول الشعب العراقي ، قبل ارضاء توافقات الاحزاب وصفقات السياسيين .

بدا واضحا من جلسة امس والجلسة التي سبقتها ، ان المادتين المختلف عليهما في مشروع قانون الانتخابات الجديد ( 15 و16) غير قابلتين للاتفاق مع تمسك الكتل السياسية بمصالحها وسعيها المحموم للبقاء تحت قبة البرلمان باقرار قانون يوافق مقاساتها هي وليس مقاسات المطالب الجماهيرية ، ادراكا منها ان اية انتخابات حقيقية نزيهة ستطيح بها وتقضي على احلامها ..

ومثلما ظلت هذه القوى تدور في الحلقة المفرغة لما تسمى الكتلة الاكبر بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة ، فان هذه القوى نفسها تدور في حلقة الدوائر المتعددة ، ونسبة  50 بالمائة في قانون الانتخابات ..

والقضيتان متلازمتان وتكمل احداهما الاخرى ، فرئيس الحكومة الجديد سيكلف بالتمهيد لاجراء انتخابات مبكرة على وفق قانون الانتخابات الجديد ..وبالتالي فاقرار القانون دون تشكيل حكومة سيبقيه دون قيمة عملية حقيقية ، وتشكيل الحكومة دون قانون انتخابات جديد ، سيجعل مسألة الانتخابات المبكرة دون ركيزة حقيقية ..

ويبدو ان هذا ما تسعى له القوى والاحزاب الحاكمة ، باتباعها شتى الاساليب لعرقلة اكمال ثنائية الحكومة الجديدة والقانون الجديد للانتخابات ، بتقديم مرشحين تعلم مسبقا انهم مرفوضون من جهة ، وعرقلة تمرير القانون من جهة اخرى  بمنع انعقاد الجلسة بعدم الحضور اصلا ، كما حدث في جلسة امس ،  او الانسحاب قبل التصويت للاخلال بالنصاب القانوني ، كما حدث في الجلسة التي سبقتها .. 

اليوم من المقرر ان تعقد جلسة للبرلمان للتصويت على القانون ، وغدا يفترض ان يقدم برهم صالح مرشحا لرئاسة الحكومة بعد ان انتهت المدة الدستورية امس الاول  ..والجميع اتفقوا على شيء واحد ، وهو  الا يتفقوا بخصوص متلازمة الحكومة وقانون الانتخابات ..

ف.ا
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