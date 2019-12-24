متلازمة الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات .. الجميع اتفقوا على الا يتفقوا !!



انفضت جلسة مجلس النواب يوم امس دون ان تنعقد ، وحضر نواب دون ان يتفقوا ، وتغيب بعضهم وادار ظهره لمطلب من اهم مطالب الجماهير المنتفضة منذ قرابة ثلاثة اشهر ، باقرار قانون انتخابات جديد يضمن اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة ..



وتزامن ذلك مع تسويف ومماطلات من الكتل في تقديم مرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة ينال قبول الشعب العراقي ، قبل ارضاء توافقات الاحزاب وصفقات السياسيين .



بدا واضحا من جلسة امس والجلسة التي سبقتها ، ان المادتين المختلف عليهما في مشروع قانون الانتخابات الجديد ( 15 و16) غير قابلتين للاتفاق مع تمسك الكتل السياسية بمصالحها وسعيها المحموم للبقاء تحت قبة البرلمان باقرار قانون يوافق مقاساتها هي وليس مقاسات المطالب الجماهيرية ، ادراكا منها ان اية انتخابات حقيقية نزيهة ستطيح بها وتقضي على احلامها ..



ومثلما ظلت هذه القوى تدور في الحلقة المفرغة لما تسمى الكتلة الاكبر بشأن المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة ، فان هذه القوى نفسها تدور في حلقة الدوائر المتعددة ، ونسبة 50 بالمائة في قانون الانتخابات ..



والقضيتان متلازمتان وتكمل احداهما الاخرى ، فرئيس الحكومة الجديد سيكلف بالتمهيد لاجراء انتخابات مبكرة على وفق قانون الانتخابات الجديد ..وبالتالي فاقرار القانون دون تشكيل حكومة سيبقيه دون قيمة عملية حقيقية ، وتشكيل الحكومة دون قانون انتخابات جديد ، سيجعل مسألة الانتخابات المبكرة دون ركيزة حقيقية ..



ويبدو ان هذا ما تسعى له القوى والاحزاب الحاكمة ، باتباعها شتى الاساليب لعرقلة اكمال ثنائية الحكومة الجديدة والقانون الجديد للانتخابات ، بتقديم مرشحين تعلم مسبقا انهم مرفوضون من جهة ، وعرقلة تمرير القانون من جهة اخرى بمنع انعقاد الجلسة بعدم الحضور اصلا ، كما حدث في جلسة امس ، او الانسحاب قبل التصويت للاخلال بالنصاب القانوني ، كما حدث في الجلسة التي سبقتها ..



اليوم من المقرر ان تعقد جلسة للبرلمان للتصويت على القانون ، وغدا يفترض ان يقدم برهم صالح مرشحا لرئاسة الحكومة بعد ان انتهت المدة الدستورية امس الاول ..والجميع اتفقوا على شيء واحد ، وهو الا يتفقوا بخصوص متلازمة الحكومة وقانون الانتخابات ..



ف.ا