بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم نائبة : اغلب القيادات السياسية غير مبالية بدماء المتظاهرين كتلة كردية جديدة لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي .. ترى النور قريبا الصيادي : اكثر من 100 نائب اتفقوا على عدم التصويت لقصي السهيل محتجون يغلقون ميناء بالبصرة.. وفي كربلاء يغلقون محطة كهرباء المعموري: تحدي الشعب انتحار سياسي للكتل السياسية متظاهرون غاضبون يقطعون جسر الديوانية - النجف بالصورة.. رسالة الشهيد صفاء السراي تصل إلى يونس محمود الهاكرز يعود من جديد ويوجه رسالة نارية للنظام العراقي: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:08 م

بعد تهديد المتظاهرين بالتصعيد.. أحزاب السلطة تسحب مرشحها قصي السهيل وتبحث عن دمية أخرى

33

بعد تهديد المتظاهرين في العراق، بالتصعيد في حال إصرار القوى والأحزاب والكتل البرلمانية على تمرير المرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، قصي السهيل، قررت القوى السياسي سحب ترشيح السهيل والبحث عن شخصية أخرى.

وأكد المتظاهرون، أنه تم إغلاق الطرق والجسور وإحراق الإطارات وإعلان حالة العصيان والإضراب العام عن الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية والخروج إلى الشارع بكثافة؛ لإرغام الأحزاب على سحب مرشحهم وتسمية بديل يحظى بالقبول من قبل الجمهور.

وأعلن المتظاهرون في بيانات صحفية بساحات التظاهر الليلة قبل الماضية، عن تطوير أساليب التظاهر ورفع حالة التصعيد، ومنع دخول نواب البرلمان إلى المحافظات التي تشهد مظاهرات احتجاجية.

وشدد المتظاهرون في البيانات على أن سلطة الأحزاب تصر على الاستخفاف بمطالب المتظاهرين، وأن ترشيح قصي السهيل مرفوض شعبيا، وستكون لهم كلمة حاسمة من خلال مسيرات سلمية مليونية تعبيرا عن رفضهم أي مرشح من خارج مطالب المتظاهرين.

وأعلن تحالف القوى العراقية، أمس الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.

كما طالب القوى العراقية تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.
فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة قال إنها كتاب موقع من بعض قيادات تحالف القوى العراقية، أكدوا فيه عدم دعمهم ترشيح قصي السهيل. وشدد الكتاب على أن السهيل لا تجمع عليه أغلبية قوى المجتمع.

ومنذ فجر أمس، دخل العراق عمليا في الفراغ الدستوري بعد انتهاء المهلة الدستورية للرئيس برهم صالح بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من قبول استقالة حكومة عادل عبدالمهدي.

وشهدت الليلة قبل الماضية، جدلا كبيرا حول تسمية قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء الأمر الذي يرفضه الرئيس برهم صالح.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة اعتيادية؛ لاستكمال إقرار بنود قانون الانتخابات الجديد، بعد أن صادق في الجلسة الماضية على 14 بندا من أصل 50 هي إجمالي بنود القانون الجديد.

وقد شهدت ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية، احتجاجات ليلية ساخطة، الاثنين، تخللها استمرار لقطع الطرق وحرق الإطارات فيها، تعبيراً عن الرفض الشعبي لمرشحي الأحزاب لرئاسة الوزراء.

واستمر توافد المئات إلى الساحات حتى حلول الظلام، لتتصاعد حدة الغضب الشعبي وسط احتجاجات ومسيرات غاضبة وساخرة من مرشحي الأحزاب، فيما نشرت القوات الأمنية عناصر إضافية قرب الساحات.

وفي ساحة التحرير بقلب العاصمة بغداد، احتشد المئات الذين رددوا هتافات "لا عيداني ولا عبطان كلهم باكونة" ضد مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة، وهما محافظ البصرة أسعد العيداني، وعبد الحسين عبطان، وأكدوا على استمرار التظاهرات ومنع وصول أي مرشح حزبي إلى سدة الحكم.

ولم تنحصر التظاهرات في العاصمة بساحة التحرير فقط، بل امتدت حتى شملت بلدة الحسينية التي تقع بأطراف بغداد من جانبها الشمالي الشرقي، والتي خرج المئات من أهلها بتظاهرات حاشدة، وقطعوا عدداً من الطرق فيها.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
12

الهاكرز يعود من جديد ويوجه رسالة نارية للنظام العراقي: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا 24 كانون الأول 2019 04:00 م

1

العودة إلى "صنع في العراق".. سلاح قوى ضد تمدد النفوذ الإيراني في بلاد الرافدين 24 كانون الأول 2019 02:39 م

1-32

قانون الانتخابات ورئاسة الحكومة أزمتان طاحنتان تواجهان النظام العراقي وتهددان وجوده 24 كانون الأول 2019 02:33 م

20

المعارضة القطرية تكشف رجال "تميم" داخل العراق.. لتنفيذ أجندة إيران 24 كانون الأول 2019 01:22 م

البرلمان العراقي

متلازمة الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات .. الجميع اتفقوا على الا يتفقوا !! 24 كانون الأول 2019 12:57 م

20

لعبة المالكي وتحالف البناء ضد المتظاهرين.. وأوراق إيران في العراق تحترق 24 كانون الأول 2019 12:55 م

1

قيادي إخواني سابق يكشف مفاجآت مدوية عن علاقة الجماعة الإرهابية وإيران ..وكيف استقى الخميني فكرة الحاكمية من حسن البنا 24 كانون الأول 2019 12:45 م

1

العقوبات الأمريكية على طهران 2019 تقلص الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي 24 كانون الأول 2019 11:38 ص

التعليقات