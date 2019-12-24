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الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:05 م

صور.. بابا نويل طائرا باحتفالات الكريسماس في لبنان

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لم يمنع الجدل السياسي الدائر في لبنان حول أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي قوبلت بالرفض من عددا كبيرا من اللبنانيين اللذين تظاهروا فور تولي حسان دياب لمنصبه، من الاحتفال بالكريسماس.

حيث قام الدفاع المدني اللبناني بتحقيق أمنية الأطفال التي تريد رؤية بابا نويل في الحقيقة، لكنه لجأ إلى جعل بابا نويل طائرا ليحمل الهدايا الى الأطفال،ليحول الأسطورة إلى حقيقة ملموسة، عبر صنع موكب طائر لبابا نويل.
وقام رجال الدفاع المدني بتلوين موكب بابا باللون الأحمر والأصفر، وصنع عربة خاصة مليئة بكل صناديق الهدايا، ثم صعد رجال الدفاع المدني على أسطح المنازل، لمحاولة تطيرر بابا نويل وسط فرحة وبهدة الأطفال اللذين هللوا لرؤيته طائرا.

وانتصرت تلك المشاهد على الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان، بعد محاولة عناصر من وحدة الإنقاذ البحري، إسعاد الإطفال ليخرجوا من المشهد السياسي الملئ بالصراعات.

كما استعانت بلدة الناعمة في لبنان برجال الإنقاذ البحري، لنصب عدة أحبال فوق أسطح المنازل لمساعدة عربة بابا نويل على التحليق لمسافة 300 متر على ارتفاع 50 متر، لتنفيذ بابا نويل من الطيران في مشهد خيالي دون تعريض سلامة الأطفال للخطر،

وبعد تحليق بابا نويل، قام بمنح الأطفال هدايا من شبيية رعية الناعمة على وقع الألعاب النارية.




ع د

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