ستة اوسمة ملونة لناشئي وناشئات العراق في البطولة العربية للرماية

حقق المنتخب الوطني العراقي للرماية لفئة الناشئين ، ستة اوسمة متنوعة في منافسات البطولة العربية للأسلحة الهوائية المقامة حاليا في مدينة الشارقة في الامارات وتستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي .



وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي للرماية مشتاق جعفر:" ان البطولة شهدت مشاركة واسعة للمنتخبات العربية ، و شهد اليوم الاول منافسات فئة الناشئين حيث كانت حصيلتنا ستة اوسمة ملونة ، منها ذهبيان الاول للرامية فاطمة عباس في فعالية المسدس الهوائي لمسافة 10 امتار ، والثاني في سباق المختلط مسدس هوائي لمسافة 10 امتار للرامي عبد الله أوس ، وفضية واحدة للمتسابقة آية خلدون في فعالية المسدس الهوائي 10 امتار ايضا ".



واضاف :" حققنا كذلك ثلاثة اوسمة برونزية في فعالية المنافسات الفرقية ، الاول في فعالية المسدس الهوائي للبنات لمسافة 10 امتار ، والثاني للبنين بنفس الفعالية والثالث في فعالية البندقية الهوائية للبنين لمسافة 10 امتار "، مبينا :" ان منافسات المتقدمين ستنطلق اليوم حيث سنشارك بفريق للمسدس الهوائي وفريق للبندقية الهوائية ".

ف.ا