بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم نائبة : اغلب القيادات السياسية غير مبالية بدماء المتظاهرين كتلة كردية جديدة لمنافسة الاتحاد الوطني والديمقراطي .. ترى النور قريبا الصيادي : اكثر من 100 نائب اتفقوا على عدم التصويت لقصي السهيل محتجون يغلقون ميناء بالبصرة.. وفي كربلاء يغلقون محطة كهرباء المعموري: تحدي الشعب انتحار سياسي للكتل السياسية متظاهرون غاضبون يقطعون جسر الديوانية - النجف بالصورة.. رسالة الشهيد صفاء السراي تصل إلى يونس محمود الهاكرز يعود من جديد ويوجه رسالة نارية للنظام العراقي: دول لا تحمي مواقعها لن تحمينا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 11:18 ص

ستة اوسمة ملونة لناشئي وناشئات العراق في البطولة العربية للرماية

المنتخب العراقي للرماية
صورة ارشيفية

حقق المنتخب الوطني العراقي  للرماية لفئة الناشئين ، ستة اوسمة متنوعة في منافسات البطولة العربية للأسلحة الهوائية المقامة حاليا في مدينة الشارقة في الامارات وتستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الحالي .

وقال أمين سر الاتحاد العراقي المركزي للرماية مشتاق جعفر:" ان البطولة شهدت مشاركة واسعة للمنتخبات العربية ، و شهد اليوم الاول منافسات فئة الناشئين حيث كانت حصيلتنا ستة اوسمة ملونة ، منها ذهبيان الاول للرامية فاطمة عباس في فعالية المسدس الهوائي لمسافة  10 امتار ،  والثاني في سباق المختلط مسدس هوائي لمسافة 10 امتار  للرامي عبد الله أوس ، وفضية واحدة للمتسابقة آية خلدون في فعالية المسدس الهوائي 10 امتار ايضا ".

 واضاف :" حققنا كذلك  ثلاثة اوسمة برونزية في فعالية المنافسات الفرقية ، الاول في فعالية المسدس الهوائي للبنات لمسافة 10 امتار ،  والثاني للبنين بنفس الفعالية والثالث  في فعالية البندقية الهوائية للبنين لمسافة 10 امتار "،  مبينا :" ان منافسات المتقدمين ستنطلق اليوم حيث سنشارك بفريق للمسدس الهوائي وفريق للبندقية الهوائية ".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
محطة قطار الفلوجة

محطة قطار الفلوجة : لهذه الاسباب توقفت الرحلات الى بغداد 24 كانون الأول 2019 05:58 م

مسرور بارزاني

بارزاني : اقليم كردستان سيظل واحة للتعايش السلمي وملاذا للهاربين من الظلم 24 كانون الأول 2019 05:54 م

عاجل

عاجل.. محافظة بغداد تعلن تعطيل الدوام الرسمي 24 كانون الأول 2019 05:08 م

محتجون

محتجون يغلقون ميناء بالبصرة.. وفي كربلاء يغلقون محطة كهرباء 24 كانون الأول 2019 04:51 م

قطع

متظاهرون غاضبون يقطعون جسر الديوانية - النجف 24 كانون الأول 2019 04:35 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات 24 كانون الأول 2019 01:12 م

علاء احسان

لاعب عراقي بسلة الكراسي المتحركة يحترف في فريق يوناني 24 كانون الأول 2019 12:55 م

1

مؤسسة الشهداء: العثور على 18 مقبرة جماعية 24 كانون الأول 2019 12:29 م

التعليقات