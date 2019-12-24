ناحية محررة في ديالى تزرع اكثر من 65 الف دونم بالحنطة والشعير

اعلنت ناحية العظيم في محافظة ديالى، عن خطتها الزراعية للموسم الحالي، مؤكدة انها الاكبر منذ 16 عاما.



وقال عبد الجبار العبيدي مدير الناحية الواقعة على بعد 63 كيلو مترا الى الشمال الشرقي من بعقوبة مركز المحافظة :" ان الخطة الزراعية في ناحية العظيم للموسم الحالي هي الاكبر منذ 16 سنة ، وتجاوزت حاجز الـ 65 الف دونم لمحصولي الحنطة والشعير ، ناهيك عن خطة اخرى تكميلية للمحاصيل الاخرى ".



واضاف العبيدي :" ان استقرار الاوضاع الامنية بشكل نسبي ، قاد الى زراعة هذه المساحة الكبيرة من الاراضي والتي تمثل رسالة ايجابية عن عودة الزراعة الى اكبر ناحية محررة في ديالى ، الامر الذي سيكون له اسهام فاعل في دعم الاقتصاد الوطني واعادة حيوية قطاع محوري وفعال ".

ف.ا