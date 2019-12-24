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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 11:10 ص

اقتصادي : العراق محط انظار كبريات شركات التكنولوجيا العالمية

منتدى بغداد الاقتصادي

اكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي :" ان العراق محط انظار كبريات الشركات العالمية  المتخصصة بالتكنولوجيا المتطورة، وذلك للتفاعل الكبير بين السوق المحلية والتكنولوجيا التي يمكن ان توظف في عملية التنمية الاقتصادية ".

وقال العرادي في تصريح صحفي :" ان وجود الانظمة المتطورة في العراق يحمل بين طياته تأثيرات ايجابية كبيرة تقود الى تحديث منظومة العمل وتحسين الاداء، لا سيما ان التواصل الالكتروني بات يمثل محور انجاز المهام في اغلب مؤسسات البلاد"، لافتاً الى اهمية التواصل مع ركب التطورات العالمية بالشكل الذي يغير واقع الاقتصاد الوطني.

واضاف :" ان وجود شركات دولية لها تواجد اقليمي ودولي ،  في العراق، يقود الى تشجيع الشركات الدولية على العمل للتوجه صوب سوق العمل المحلية وبناء استثمارات جديدة تقود الى تنمية حقيقية".

ف.ا
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