نكشف أهم محاور عملية فرض القانون في أبي صيدا .. و 4 جهات تشارك فيها

كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اهم محاور عملية فرض القانون في ناحية ابي صيدا، مؤكدة أن أربع جهات أمنية تشارك فيها.

وقال المصدر في تصريح له ، إن “عملية فرض القانون في ناحية ابي صيدا(24كم شمال شرق بعقوبة) تتالف من 6 نقاط رئيسية ابرزها اعتقال المطلوبين للقضاء واعادة سيادة القانون وانهاء شلل الحياة في مركز الناحية من خلال اعطاء الضوء الاخضر بفتح المدارس والدوائر والاسواق والبدء بعودة الاسر النازحة”.

واضاف المصدر،ان “4 جهات امنية تشارك في تطبيق خطة فرض القانون في ابي صيدا من خلال غرفة عمليات مشتركة مؤكدا بان الوضع في مركز الناحية هادى ولم تسجل اي خروقات خلال الساعات الماضية”.

وكانت قوات امنية كبيرة بدات منذ ليلة امس بالتدفق الى مركز ابي صيدا معلنة بدء خطة فرض القانون لانهاء الاشتباكات العشائرية المستمرة منذ أيام.

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