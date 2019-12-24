لماذا يصر "البناء" على ترشيح السهيل لرئاسة الوزارة رغم رفضه من الشارع ؟

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض محمد علي، اليوم الثلاثاء، ان طرح السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء مرتبط بأكثر من احتمالية من بينها التصويت على قانون الانتخابات النيابية .

وقال علي في تصريح له ان “قيام تحالف البناء بترشيح قصي السهيل يندرج ضمن احتمالين أولهما هو معرفة البناء المسبقة برفض السهيل ولكنهم رشحوه من اجل تجسيد مبدأ الكتلة الأكبر”.

وأضاف ان “الاحتمال الاخر لترشيح السهيل هو لتجسيد مبدأ التفاوض مع الاطراف الأخرى ببديل اخر، وهي سياسة المانية معروفة وبالتالي فأن التحالف الذي رشح السهيل سيطرح بديلا عنه عند رفض الاسم المطروح”.

وأوضح ان “طرح السهيل يأتي للتفاوض على قانون الانتخابات الذي لايلائم الشعب العراقي بعد احداث التغييرات عليه، وبالتالي فأن هناك ضغط على اختيار شخصية بديلة للسهيل او تمرير بعض فقرات قانون الانتخابات”.

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