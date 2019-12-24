سائرون محذرا برهم صالح : ترشيح قصي السهيل يدفع بالعراق الى المجهول

حذر تحالف " سائرون " رئيس الجمهورية برهم صالح من تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا :" ان ذلك سيدفع بالعراق الى المجهول ويؤدي الى فوضى عارمة ".



وقال النائب عن كتلة التحالف النيابية بدر الزيادي، في تصريح صحفي :" ان قيام كتل سياسية بارسال كتاب الى رئيس الجمهورية يتضمن ترشحيها قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء ، مخالفة دستورية واضحة ".



واضاف الزيادي :" ان تلك الكتل بدت من هذا الترشيح غير مهتمة لتضحيات الشعب العراقي في التظاهرات المنادية بالاصلاح والتغيير وتجاوز المحاصصة التي عانت منها البلاد طوال السنوات الماضية ".



واكد :" ان الاصرار على ترشيح السهيل يعدّ مخالفة لتوجيهات المرجعية وضرباً لرأي المتظاهرين والكثير من الكتل السياسية، وهذا امر في غاية الخطورة "، مبينا :" ان طرح اسم قصي السهيل جاء دون التشاور معنا، وقد تفاجأنا به وسمعنا به من خلال وسائل الاعلام ".

ف.ا