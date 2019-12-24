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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 11:02 ص

سائرون محذرا برهم صالح : ترشيح قصي السهيل يدفع بالعراق الى المجهول

بدر الزيادي

حذر تحالف " سائرون " رئيس الجمهورية برهم صالح من تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة، مبينا  :" ان  ذلك سيدفع  بالعراق الى المجهول ويؤدي الى فوضى عارمة ".

وقال النائب عن كتلة التحالف النيابية  بدر الزيادي، في تصريح صحفي :" ان قيام كتل سياسية بارسال كتاب الى رئيس الجمهورية يتضمن ترشحيها قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء ، مخالفة دستورية واضحة ".

واضاف الزيادي :" ان تلك الكتل بدت من هذا الترشيح غير مهتمة لتضحيات الشعب العراقي في التظاهرات المنادية بالاصلاح والتغيير وتجاوز المحاصصة التي عانت منها البلاد طوال السنوات الماضية ".

واكد :" ان  الاصرار  على ترشيح السهيل يعدّ مخالفة لتوجيهات المرجعية وضرباً لرأي المتظاهرين والكثير من الكتل السياسية، وهذا امر في غاية الخطورة "، مبينا :" ان طرح اسم قصي السهيل جاء  دون التشاور معنا، وقد تفاجأنا به وسمعنا به من خلال وسائل الاعلام ".

 

ف.ا

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