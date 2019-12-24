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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 11:00 ص

نائب : خرق المدد الدستورية اصبح عرفا سياسيا !!

اسعد المرشدي

اكد النائب عن كتلة " الحكمة" النيابية اسعد المرشدي :" ان عدم تسمية رئيس للوزراء خلال المهلة الدستورية يعد خرقاً للدستور، وهناك حراك سياسي من الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية لحسم الموقف وتسمية رئيس للوزراء خلال اليومين
المقبلين". 

وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان جميع الحكومات التي تسنمت السلطة في العراق خرقت الدستور ".

واضاف :" ان خرق المدد الدستورية اصبح عرفاً سياسياً ، لذلك نأمل من رئيس الجمهورية ان يسمي شخصية لمنصب رئيس الوزراء".

واوضح النائب :" ان  الضغوطات كبيرة على رئيس الجمهورية من الكتل السياسية ، رغم ان موقفه واضح باتجاه ترشيح مرشح مستقل يلبي طلبات الشارع والمتظاهرين ، بخلاف الكتل السياسية التي تضغط عليه لترشيح شخصية سياسية ".

ف.ا
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