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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 11:00 ص

حزب البارزاني: صالح يتحمل مسؤولية خرق الدستور وعدم تكليف رئيس الوزراء

صالح

انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب تأجيله تكليف رئيس الوزراء الجديد، محملا اياه “المسؤولية الأكبر” في “خرق” المهل الدستورية.
وقال النائب عن الحزب ديار برواري في تصريح له  إن “خرق التوقيتات الدستورية لا يبشر بخير من ناحية عدم الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وان عدم اتخاذ قرار بتسمية رئيس الوزراء لا يصب في مصلحة أي طرف، لذلك يكون المتضرر الوحيد هو الدولة العراقية ككل لذلك يجب مراعاة الدستور”.
وأضاف، ان “تجاوز السقوف الزمنية والمدد الدستورية هو ليس علاجا للمشكلات وانما الالتزام به يفرض علاجات أفضل من عدم الالتزام به، والدخول في هذه التجاوزات يعد حالة غير صحية وتحسب على رئيس الجمهورية وأداء الدولة العراقية بشكل عام”.
واشار برواري إلى أن “الضغوطات الموجودة على رئيس الجمهورية لتسمية رئيس للوزراء من قبل الاحزاب او كتلها السياسية أو من المتظاهرين؛ لا يمكن أن يكون مبررا لتأجيل التكليف والانصياع للتجاوزات الدستورية”.
واوضح، أن “عدم تكليف رئيس للوزراء وتجاوز المهلة الدستورية سيتحمله رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وبرغم ذلك فإن على الكتلة الاكبر أن تكون واضحة لكي يكلفها رئيس الجمهورية، وذلك لا يمنع ان تقع المسؤولية الكبيرة عليه وعلى الكتلة الاكبر في البرلمان”

ع د

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