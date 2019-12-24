توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي .. لهذا السبب



اعلن النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي عن توجه نيابي لتمديد الفصل التشريعي الحالي ، لاتمام اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب سيتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام ٢٠٢٠ خلال الايام القادمة " ، مبينا :" ان المجلس سيمدد فصله التشريعي لحين الانتهاء من اقرار مشروع قانون الموازنة بشكل كامل ".



واضاف :" ان الايام المقبلة ستشهد وصول الموازنة من الحكومة الى مجلس النواب "، مشيرا الى :" ان رواتب الموظفين مؤمنة ، وان تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة لن يؤثر على سير اطلاق الرواتب ".



وكانت اللجنة المالية النيابية اكدت في وقت سابق، ان ارسال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة الاتحادية متوقف على تسمية رئيس الوزراء الجديد .



ف.ا