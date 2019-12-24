العبادي يجدد رفض اي تدخل خارجي باختيار رئيس الوزراء المقبل





جدد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي رفضه لاي تدخل خارجي في اختيار رئيس الوزراء المقبل او التدخل في الشان العراقي الداخلي.



وقال خلال لقائه وفد النقابة العامة للمدربين العراقيين : ان ائتلاف النصر موقفه ثابت فيما يتعلق باختيار شخصية مستقلة تحظى بثقة الشعب لمرحلة مؤقتة تنتهتي باجراء انتخابات مبكرة تحت اشراف اممي .



وحذر العبادي من الوصول لحالة الاختناق السياسي مما سيلقي بظلاله على وضع البلد واهمية السماع لصوت الشعب وتحقيق مطالبه وتطلعاته .



واشار الى وجود اخفاقات حكومية خلال السنة الماضية حيث ان الحكومة كان لديها ارباك وعجز واضح في ادارة امور الدولة ولهذا حذرنا من استمرارها وطلبنا بتغييرها محذرا من ان المجيء بحكومة مشابهة سيجر البلد الى المزيد من التراجع والانهيار .



وتابع ان الحكومة السابقة كان لديها انفاق مدروس وتركت فائض مالي كبير للبدء بالمشاريع لتحقيق النصر الثاني في مجال الاعمار ولكن الحكومة المستقيلة لم تحسن التصرف به.



ف.ا