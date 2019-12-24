نائبة عن سائرون تطالب بإيقاف التعيينات من قبل وزير التعليم العالي





طالبت النائبة عن سائرون ايناس المكصوصي، بإيقاف التعيينات من قبل وزير التعليم العالي .



وطالبت المكصوصي في كتاب قدمته الى رئاسة البرلمان :" بإيقاف إجراءات تعيين المناصب العليا( رؤساء الجامعات ومساعديهم وعمداء الكليات) في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من تاريخ استقالة الحكومة كونها حكومة تصريف اعمال يومية كون تلك الاجراءات تخالف نص البند الثاني من المادة42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2لسنة 2019 ".



واوضحت" ان المقصود بتصريف الامور اليومية اتخاذ القرارات والاجراءات غير القابلة التأجيل التي من شأنها استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام. ولا يدخل ضمنها مثلا اقتراح مشروعات القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا في الدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر.



ف.ا