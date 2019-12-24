معركة "الكتلة الأكبر" تحتدم بين هادي العامري ومقتدى الصدر في العراق

مع انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح، الخاصة بتسمية رئيس وزراء جديد بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي، اختار صالح أن يضع الكرة في ملعب رئيس البرلمان لتحديد الكتلة الأكبر عددا.

وأعلـن مجلس النواب أن الرئيس برهم صالح طلب في رسالة من رئاسة البرلمان بتزويده باسم الكتلة الأكبر عددا، مرفقا بأسماء أعضائها وتواقيعهم الشخصية، كأعضاء في مجلس النواب وليس رؤساء الكتل فقط، فضلا عن إرفاق مرشح الكتلة الأكبر بتوقيع أعضائها جميعا.

وأشار مراقبون إلى أن المعركة السياسية تحتدم بين كتلة "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، و"البناء" بزعامة هادي العامري ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فكل واحدة تصر على أنها الأكبر وصاحبة الحق في ترشيح رئيس الوزراء.

الأمر ازداد ضبابية بعد أن قدمت المحكمة الاتحادية تفسيرا غير حاسم لمفهوم الكتلة الأكبر المختلف عليه منذ عام 2010.

وقالت المحكمة الاتحادية، إن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا الواردة في الدستور تعني إما الكتلة التي حصدت أكبر عدد من المقاعد خلال الانتخابات، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر وأصبحت مقاعدها بعد دخولها البرلمان في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل.



وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية يتولى، اعتمادا على ذلك، تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام الدستور وخلال المدة المحددة.

من جانبه، أحال الرئيس صالح، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر إلى مجلس النواب، كما طلب من البرلمان تحديد الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء.

ورأى الموسوي، أن تحرك الرئيس العراقي من خلال طلبه لرئاسة مجلس النواب بتحديد الكتلة الأكبر ليس قانونيا "الدستور واضح، يبدوا جليا أن الرئيس يسعى لكسب الوقت، فمرة يحولها للمحكمة الاتحادية، ومرة أخرى لمجلس النواب".

ورجح الموسوي ألا يحسم مجلس النواب بدوره الكتلة الأكبر، "الرئيس برهم صالح هو من سيختار في النهاية ولكنه ينتظر توافقات الكتل السياسية أو البحث في الشخصيات المرشحة حتى يتم الاستقرار على مرشح مستقل".

وقالت مصادر من داخل مجلس النواب، إن هناك تفاهمات وصفقات تجري حاليا بين بعض الكتل السياسية من خلال الموافقة على اسم مرشح معين مقابل الموافقة على قانون الانتخابات بالشكل الذي يريده حيث أن هناك خلافات نظام الانتخابات سواء بالقائمة المغلقة أو المفتوحة.