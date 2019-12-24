مفوضية حقوق الانسان: استشهاد 489 متظاهرا واصابة اكثر من 22 الفا اخرين

اعلن رئيس مفوضية حقوق الانسان عقيل الموسوي استشهاد 489 متظاهرا واصابة اكثر من 22 الفا اخرين . وقال ان المفوضية سجلت اختطاف 67 منظاهرا وناشطا من ساحات التظاهر عاد منهم 55 فقط. واشار الى تسجيل 33 حالة اغتيال. ف.ا Copy أخبار متعلقة حقوق الانسان بذي قار : 88 متظاهرا استشهدوا بالرصاص الحي احتجاجات غاضبة تنديداً بمجزرة الخلاني.. والبرلمان يدعو إلى جلسة طارئة مفوضية حقوق الإنسان تؤكد مقتل 460 متظاهرا واصابة 20 ألف اخرين حقوق الإنسان: اعتقال 283 متظاهرًا في الناصرية حقوق الانسان : القوات الامنية اعتقلت 120 متظاهرا في ذي قار مفوضية حقوق الانسان تعلن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات الى ٧٤ متظاهرا