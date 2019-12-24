بدء العصيان المدني في جنوب العراق.. مظاهرات حاشدة ضد ترشّح السهيل لرئاسة الحكومة

توافد آلافُ الطلاب العراقيين إلى ساحة التحرير في بغداد، لتجديد تمسّكهم بمطالب الحراك، والتعبير عن رفضهم للأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة العراقية، بعد استقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي.

إلى ذلك، أقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في غالبية مدن جنوب العراق، الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

وفي كربلاء والنجف أغلق الطلاب المضربون المدارس واجتمعوا في ساحات المدينتين، أما في الناصرية فأقدم المتظاهرون على قطع الجسور والطرق المحورية في المدينة، بينما بقيت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.

بدأ العصيان المدني في مدن الديوانية والناصرية والحلة والكوت والعمارة، في جنوب العراق، حيث أغلقت المدارس والدوائر الحكومية أبوابها الاثنين.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي بدأ عام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عامًا، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على حد قولهم.

وفيما تدفع الأحزاب الموالية لإيران وحلفاؤها باتجاه تسمية وزير التعليم العالي في الحكومة المستقيلة قصي السهيل لرئاسة الوزراء، يرفض الشارع أي شخصية شغلت منصبا سياسيا منذ عام 2003.

من جهة أخرى انطلقت دعوات لمظاهرات حاشدة ضد ترشح السهيل لرئاسة الحكومة في العراق.

ثم صعد المتظاهرون من احتجاجاتهم جنوب العراق، لتشمل حقولاً وشركات نفطية، فضلاً عن قطع الطريق نحو ميناء أم قصر وميناء الخور، وذلك رفضا منهم ترشح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، الذي أكد مساء الأحد، إرسال كتاب ترشيحه لرئاسة الحكومة إلى رئاسة الجمهورية. وأعلن المحتجون في محافظة واسط (مركزها الكوت)، بدء حملة للإضراب عن الطعام، بالتزامن مع حملة مماثلة في بغداد، حيث عمد متظاهرون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة.

يأتي ذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب المحافظات العراقية ولعدم تلبية مطالب المحتجين، وعلى رأسها تسمية رئيس حكومة مستقل ووضع قانون انتخابات عادل، مشترطين تلبية مطالب المتظاهرين لإنهاء الحملة.

كما عمد متظاهرون إلى إغلاق مداخل ومخارج منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.