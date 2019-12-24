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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:26 ص

خلية الأزمة تعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة السيول والموجات الفيضانية

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أعلنت خلية إدارة الأزمة، اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة السيول والموجات الفيضانية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن الخلية التي يرأسها مدير مكتب رئيس الوزراء وبحضور وكلاء الوزارات المعنية ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، أصدرت في اجتماع "العديد من التوصيات المتعلقة بتصريف السيول القادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية باتجاه الاهوار او البحيرات للاستفادة منها وعدم اضاعة اية واردات مائية".


وأضاف البيان أن "وكيل وزارة الموارد المائية بين خلال الاجتماع ان الوزارة اتخذت الاجراءات اللازمة لتسهيل مرور الموجات الفيضانية عن طريق رفع جميع الترسبات في القنوات المؤدية الى بحيرة الثرثار وبقية البحيرات".

ودعا البيان "المواطنين والمتظاهرين في المحافظات الى التعاون التام مع أجهزة الدولة المعنية وتأمين عمل موظفي دوائر وزارة الموارد المائية والبلديات والدوائر الاخرى وعدم التجمع امامها ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار وتمكين الموظفين والدوائر المعنية من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في التهيؤ لمواجهة السيول".

وأشار إلى "احتمالية هبوب عواصف في الزاب قد تؤدي الى ارتفاع كبير بمنسوب المياه في نهر دجلة، وستكون جميع وزارات الدولة والجهات ذات العلاقة على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لتجاوز الأزمة في حالة حدوثها".

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