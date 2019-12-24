بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 24 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
خلية الأزمة تعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة السيول والموجات الفيضانية قطع أغلب الطرق الحيوية في كربلاء احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية لرئاسة الوزراء تعرف على حقيقة ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء بالفيديو.. الزرفي: جميع الأحزاب والكتل السياسية ضد إقامة انتخابات مبكرة نائب عن تحالف القوى: رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون من خارج الطبقة السياسية الحالية بالصور.. متظاهرون غاضبون في الديوانية يقطعون طريقا إلى النجف بالصور.. متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية جنوب شرقي بغداد تحذير من خطر جديد.. ظهور نوع مختلف من داعش الإرهابي.. 100 مقاتل عبروا الحدود من سوريا إلى العراق متظاهرو العراق: نحن الكتلة الأكبر.. وإيران تريد السهيل في تحد صريح لرغبة الشارع احتجاجات غاضبة في العراق.. واغتيال 29 ناشطا منذ أكتوبر الماضي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:11 ص

قطع أغلب الطرق الحيوية في كربلاء احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية لرئاسة الوزراء

688220-01-05 copy
أقدم متظاهرون على قطع عدة شوارع حيوية في كربلاء مساء الإثنين، رفضا لترشيح ممثلين عن الأحزاب السياسية لرئاسة الوزراء.

وأكد ناشطون أن  شارع "السناتر"، وشارع الضريبة، وسريع حي رمضان،  والمجسر المؤدي الى منطقة سيف سعد، وبعض الشوارع المؤدية الى مركز المحافظة، قد قطعها متظاهرون بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية معروفة".

وأضافوا أن " ساحات التظاهرات في كربلاء تشهد زخما جماهيرياً متصاعدا، تأييداً لخطبة المرجعية يوم الجمعة الفائت، إذ اعلنت أن الشعب مصدر السلطات"، حسب تعبيره.

 ووجه ناشطون دعوات إلى طلبة الجامعات والمدارس في كربلاء إلى مسيرة طلابية موحدة ليوم غد الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً في تصاعد واضح لوتيرة زخم التظاهرات في المدينة خصوصاً والعراق عموماً.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
484333Image1

خلية الأزمة تعلن اتخاذ إجراءات لمواجهة السيول والموجات الفيضانية 24 كانون الأول 2019 12:26 ص

12

بالصور.. متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية جنوب شرقي بغداد 23 كانون الأول 2019 04:13 م

البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يبيع اكثر من 239 مليون دولار في مزاد العملة 23 كانون الأول 2019 01:36 م

محافظة ذي قار

متظاهرون في ذي قار يغلقون شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية 23 كانون الأول 2019 01:26 م

مصفى نفط السماوة

متظاهرون يغلقون مصفى نفط السماوة 23 كانون الأول 2019 01:21 م

السعودية

لقاء سياحي بين العراق والسعودية في الاحساء 23 كانون الأول 2019 12:50 م

قطع طريق

متظاهرون يقطعون الطريق السريع بين الكوت وبغداد 23 كانون الأول 2019 12:05 م

قصي الهسل

المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق بين المحافظات احتجاجا على ترشيح السهيل 23 كانون الأول 2019 11:04 ص

التعليقات