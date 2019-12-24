قطع أغلب الطرق الحيوية في كربلاء احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية لرئاسة الوزراء

أقدم متظاهرون على قطع عدة شوارع حيوية في كربلاء مساء الإثنين، رفضا لترشيح ممثلين عن الأحزاب السياسية لرئاسة الوزراء.



وأكد ناشطون أن شارع "السناتر"، وشارع الضريبة، وسريع حي رمضان، والمجسر المؤدي الى منطقة سيف سعد، وبعض الشوارع المؤدية الى مركز المحافظة، قد قطعها متظاهرون بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على ترشيح وجوه سياسية حزبية معروفة".



وأضافوا أن " ساحات التظاهرات في كربلاء تشهد زخما جماهيرياً متصاعدا، تأييداً لخطبة المرجعية يوم الجمعة الفائت، إذ اعلنت أن الشعب مصدر السلطات"، حسب تعبيره.



ووجه ناشطون دعوات إلى طلبة الجامعات والمدارس في كربلاء إلى مسيرة طلابية موحدة ليوم غد الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً في تصاعد واضح لوتيرة زخم التظاهرات في المدينة خصوصاً والعراق عموماً.





