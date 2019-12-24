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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 24 كانون الأول 2019 12:06 ص

تعرف على حقيقة ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء

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نفت عضو ائتلاف النصر، ‌أيات المظفر، الأنباء التي تتحدث عن ترشيح رئيس الائتلاف، حيدر العبادي لرئاسة الوزراء، ووصفتها بالعارية عن الصحة.

وقالت مظفر في تصريحات إن "العبادي ومنذ بدء الاحتجاجات دعى لاختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، وأنّ اختلاق هكذا أنباء هدفه النيل من مصداقية العبادي ومواقفه المبدئية". 

مشيرة إلى أن "العبادي رجل دولة يهمه إصلاح النظام وسلامة الشعب بعيداً عن التنافس السياسي الرخيص".

وانتهت، الخميس الماضي، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن أمس الأحد، كان آخر يوم للمهلة وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة

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