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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 23 كانون الأول 2019 11:55 م

نائب عن تحالف القوى: رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون من خارج الطبقة السياسية الحالية

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قال النائب عن تحالف القوى يحيى المحمدي، اليوم الإثنين، إن فرصة قصي السهيل باتت معدومة بعد رفضه من تحالف القوى.


وأفضاف المحمدي في حديثه لـقناة (دجلة) إن تحالف القوى يشترط أن يكون رئيس الوزراء القادم من خارج الطبقة السياسية الحالية، مبينا أنه على الكتل الشيعية أن تعي ضغط الشارع بخصوص رئاسة الحكومة.

 

يذكر أن  تحالف القوى العراقية أعلن الاثنين، سحبه ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، وأبلغ شركاءه بذلك.


كما طالب "القوى العراقية" تحالف البناء بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الوزراء العراقية.

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