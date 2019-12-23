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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 23 كانون الأول 2019 04:54 م

بالصور.. متظاهرون غاضبون في الديوانية يقطعون طريقا إلى النجف

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أغلق متظاهرون غاضبون، اليوم الاثنين، طريق ديوانية – نجف.

وقال مصدر محلي، إن متظاهرين غاضبين قطعوا، صباح اليوم الاثنين، طريق ديوانية - نجف بحرق الإطارات، مشيرا الى أن المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب اتخذوا خطوات تصعيدية على خلفية التطورات السياسية الاخيرة.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها الديوانية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ ام 2003.

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