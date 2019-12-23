القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات بالموصل



القت القوات الامنية القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات في الجانب الايسر من الموصل.



وقال بيان لإعلام وزارة الداخلية :ان مفارز مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى القت القبض على متهمين إثنين يستقلان عجلة، يتاجران ببيع المخدرات والحبوب المخدرة، وقد ضبط بحوزتهما ( مادة الكرستال ) و ( ٤٠ حبة مخدرة ) كانت مخبأة داخل عجلتهما،حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ \ ١ من قانون المخدرات العراقي، وقد تم القبض عليهما في منطقة ( حي التاميم ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل.



ف.ا