ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة . وقالت في بيان " ان عملية الضبط تمت من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر الهيئة الموجودين في صالة المسافرين الوافدين ". ف.ا Copy أخبار متعلقة ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة في منفذ الشيب الحدودي ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة الترياك المخدرة في منفذ زرباطية الحدودي ضبط مسافر عراقي بحوزته أختام مزورة في منفذ الشلامجة ضبط مسافر ايراني بحوزته (11) جواز سفر في منفذ الشلامجة المنافذ تضبط مسافراً إيرانياً بحوزته جوازات مخالفة في الشلامجة