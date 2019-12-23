ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي



اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة نوع كرستال في منفذ الشلامجة في محافظة البصرة .



وقالت في بيان " ان عملية الضبط تمت من قبل مفرزة شرطة الكمرك وشعبة المخدرات وعناصر الهيئة الموجودين في صالة المسافرين الوافدين ".



ف.ا