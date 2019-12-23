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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 01:32 م

النزاهة تحبط محاولة تمرير مواد غذائية مستوردة يجري تسويقها للدولة على انها انتاج محلي

هيئة-النزاهة


اعلنت هيئة النزاهة عن احباط محاولة لتمرير مواد غذائية مستوردة بقصد الاستئثار بميزة "دعم المنتج المحلي" عبر الاستفادة من فارق السعر الذي توفره هذه الميزة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ، في بيان ،  تمكنها من ضبط  عدد من السيارات المحملة بـ(الذرة الصفراء)  المستوردة، التي يجري تسويقها للدولة في محافظة بابل على انها  انتاج محلي؛ للاستفادة من فارق السعر. 

واشارت الى قيام ملاكاتها في مكتب تحقيق بابل التابع للهيئة بضبط (27) سيارة حمل  محملة بمنتوج (الذرة الصفراء) متوقفة امام مخازن تسلم الذرة العائدة الى شركة (ما بين النهرين)؛ لغرض تسويقها بعدِّها منتجاً محلياً والاستفادة من سعر الشراء الاعلى، لافتة الى :" ان التحرِّيات اكدت ان المادة مستوردة ".

واوضحت :" ان سعر بيع الذرة في السوق المحلية يقدر  بمائة وخمسين الف دينار ، بينما تقوم الدولة بشرائها بمبلغ ثلاثمائة وخمسين الف دينار للطن الواحد؛ دعماً للانتاج المحلي ".

ف.ا
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