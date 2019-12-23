متظاهرون في ذي قار يغلقون شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية





اغلق متظاهرون في ذي قار اليوم شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية.



وكان المتظاهرون اغلقوا صباح اليوم خمسة جسور رئيسة وسط مدينة الناصرية (الحضارات والنصر والزيتون والسريع والبديل الحديدي) بالاضافة الى عدد من مقتربات الجسور وتقاطعات وشوارع رئيسة.



ف.ا