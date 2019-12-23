متظاهرون في ذي قار يغلقون شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية

اغلق متظاهرون في ذي قار اليوم شركة مصافي نفط الجنوب في الناصرية. وكان المتظاهرون اغلقوا صباح اليوم خمسة جسور رئيسة وسط مدينة الناصرية (الحضارات والنصر والزيتون والسريع والبديل الحديدي) بالاضافة الى عدد من مقتربات الجسور وتقاطعات وشوارع رئيسة. ف.ا Copy أخبار متعلقة متظاهرون يغلقون مصفى نفط السماوة عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة عاجل| متظاهرون يغلقون مديرية تربية الكرخ الثالثة بمنطقة الكاظمية عاجل| متظاهرون غاضبون يغلقون الطريق المؤدي الى مطار كربلاء عاجل.. متظاهرون يغلقون شارع الرشيد وسط بغداد عاجل.. متظاهرون في لبنان يغلقون مزيدا من الطرق في بيروت وبعلبك وجبل لبنان وصيدا