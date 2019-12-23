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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 01:14 م

فرض ارادات و"كسرعظم" بين الكتل .. والرئيس لايجرؤ على ترشيح رئيس !

برهم صالح


مرة اخرى تم تأجيل تقديم رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحا لرئاسة الحكومة الانتقالية ، وتمديد الفترة المحددة له دستوريا بهذا الشأن .. 

فقد تم ارجاء قرار تكليف مرشح الكتلة الاكبر عددا ، من قبل رئيس الجمهورية الى يوم الاربعاء المقبل ، لحيـن التوافق على شخصيـة مستقلـة تحظى بالاجماع الوطني والسياسي. 

هذا التأجيل هو الثالث من نوعه خلال  اسبوع واحد ، منذ السادس عشر من الشهر الجاري ، كان آخرها نهاية يوم امس الاحد ..لاسباب وذرائع مختلفة ..الا ان الثابت هو عدم الوصول الى توافق حول شخصية معينة ، خصوصا وان كل الاسماء المطروحة لا تنطبق عليها شروط المتظاهرين وتم طرحها من احزاب وقوى سياسية لاسباب وغايات في نفسها.. كان آخرها قصي السهيل المرشح من قبل تحالف البناء ، الذي يضم رباعي المالكي والعامري والحلبوسي والخنجر . 

هذا الامر ظل طوال هذه الفترة يلقى رفضا من قبل قوى اخرى في مقدمتها تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، وتيار "الحكمة" المعارض بزعامة عمار الحكيم ..

تحالف "سائرون" بدأ باتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه ، فقد اعلن  النائب عن التحالف عباس عليوي عن جمع تواقيع نيابية وارسالها لرئيس الجمهورية برهم صالح لمنع تمرير شخصية متحزبة لمنصب رئاسة الوزراء. 

وقال عليوي :" ان اكثر من 60 نائبا وقعوا على طلب لرئيس الجمهورية برهم صالح لمنع تمرير شخصية متحزبة ".

فيما رفض "سائرون"   ترشيح وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ، و هدد بتحريك الشارع ضد السياسيين في حال ترشيح السهيل من قبل رئيس الجمهورية. 

هذا  الموقف جاء بعد يوم من تهديد مقتدى الصدر تحالف البناء الذي رشح السهيل ، في تغريدته التي اثارت جدلا كبيرا ومخاوف من احتمال  تطور الوضع الى صدامات مسلحة ، بقوله " احقنوا دماء العراقيين ". 

تيار "الحكمة" ابدى هو الاخر ، رفضه التصويت لصالح حكومة يقودها مرشح تحالف البناء لرئاسة الوزراء قصي السهيل. 

وذكر عضو التيار المعارض  رياض العوادي :" ان  التيار لن يشترك ولن يصوّت لمصلحة حكومة برئاسة قصي السهيل". 

ازاء هذه المواقف "المتصادمة" بين الاصرار على السهيل والاصرار على رفضه ،اتهم تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري  رئيس الجمهورية برهم صالح بتعقيد المشهد السياسي عبر كتابه الجديد المرسل لمجلس النواب بتحديد الكتلة النيابية الاكبر. 

النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي ، عبر عن ذلك بقوله :" ان برهم صالح ادخل مجلس النواب بجدلية سياسية صعبة الحل بتحديد الكتلة الاكبر ". 

واضاف الفتلاوي :" ان تفسير المحكمة الاتحادية الاخير بشأن الكتلة الاكبر سيؤخر تمرير مرشح رئاسة الوزراء بشكل سريع "، مبينا :" ان رئيس الجمهورية سيوجه كتابا  آخر  لمجلس النواب بعد تفسير المحكمة الاتحادية ، يطالب من خلاله بتحديد الكتلة الاكبر ، وسيدخل البلاد بخرق التوقيتات الدستورية لحسم مرشح رئاسة الوزراء ". 

هذه  الخلافات والمواقف المتناقضة والصراع المكشوف المشفوع بالتهديدات ، قد يقود الامور باتجاه يخدم حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة ويطيل في امد بقائها في السلطة ، ولو لمجرد تسيير الاعمال .. 

ضمن هذا الاتجاه رجح القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، بقاء حكومة عادل عبدالمهدي لتصريف ‏الاعمال حتى اجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد ان  اصبح الوضع السياسي في ‏العراق معقدا .‏

واستبعد  جعفر تكليف قصي السهيل بتشكيل حكومة جديدة ،  بعد تفسير المحكمة الاتحادية ‏وكتاب رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بشأن الكتلة الاكبر، مبينا :"  ان رئيس ‏الجمهورية  ليس لديه الجرأة لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة".‏ 

وخلص القيادي في الدعوة الى  : " ان   هناك فرض ارادات وكسر عظم بين ترشيح البناء ‏للسهيل ، وبين الرافضين ، ودخلنا في وضع معقد .. واعتقد ان مدة التكليف ستطول، وان  بقاء حكومة تصريف الاعمال برئاسة عبدالمهدي حتى اجراء انتخابات ‏مبكرة، يبدو اليوم اقرب من تشكيل حكومة جديدة، لان من الصعوبة التوافق على مرشح لرئاسة ‏الحكومة ".‏..

ف.ا
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