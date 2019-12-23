عالية نصيف تحدد سعر بيع مناصب المحالين للتقاعد في الكهرباء!



كشفت النائبة عالية نصيف، عن عرض مناصب المدراء العامين المحالين الى التقاعد في وزارة الكهرباء للبيع ، وحددت سعر المنصب الواحد.



وقالت نصيف، في بيان صحفي :" ان الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مجموعة من الدرجات الخاصة لمدراء عامين سوف يحالون الى التقاعد خلال ايام ، للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد".



واوضحت :" ان من بين هذه المناصب مدير عام الفنية، مدير عام الاقتصادية، مدير عام الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الاوسط، مدير عام توزيع الفرات الاوسط، مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى".



وبينت نصيف :" ان الوزارة ، بادارتها الحالية ، كانت قد منحت درجات خاصة (مدراء عامين) لاشخاص متهمين بالفساد ولا يمتلكون اية كفاءة ولا نزاهة، اما بدعم من حزب احكم قبضته على هذه الوزارة، او شركات مشبوهة اشترت المناصب لتمرير عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن، حيث تبين ان الوزارة تم بيعها لمستثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ اجندات السرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة"، على حد قولها .



ف.ا