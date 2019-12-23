لقاء سياحي بين العراق والسعودية في الاحساء



بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني مع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي احمد بن عقيل الخطيب ، تنشيط التعاون السياحي بين البلدين .



وذكر بيان لوزارة الثقافة " ان المسؤول السعودي قدم خلال اللقاء ، الذي تم على هامش اعمال المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في محافظة الاحساء بالمملكة العربية السعودية ، تهانيه الى العراق بعودة نشاطه على المستوى السياحي".



واضاف البيان :" ان الطرفين بحثا تنشيط التعاون السياحي ضمن المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين الشقيقين ، ومشاركة العراق في الفعاليات الثقافية التي تقام في المملكة".



ف.ا