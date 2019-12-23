بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 23 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
بالصور.. متظاهرون يغلقون مداخل ومخارج الزعفرانية جنوب شرقي بغداد تحذير من خطر جديد.. ظهور نوع مختلف من داعش الإرهابي.. 100 مقاتل عبروا الحدود من سوريا إلى العراق متظاهرو العراق: نحن الكتلة الأكبر.. وإيران تريد السهيل في تحد صريح لرغبة الشارع احتجاجات غاضبة في العراق.. واغتيال 29 ناشطا منذ أكتوبر الماضي غليان شعبي مع دخول الفراغ الدستوري.. والمتظاهرون: العراق للعراقيين فقط..! القبض على متهمين يتاجران بالمخدرات بالموصل بعد ساحة التحرير.. شاطئ التحرير وسط بغداد يستقبل الثوار العراقيون ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشلامجة الحدودي البنك المركزي يبيع اكثر من 239 مليون دولار في مزاد العملة النزاهة تحبط محاولة تمرير مواد غذائية مستوردة يجري تسويقها للدولة على انها انتاج محلي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الإثنين، 23 كانون الأول 2019 12:47 م

آلاف العراقيين يتظاهرون في 9 محافظات.. والقوات الأمنية تغلق المنطقة الخضراء ببغداد

12

تظاهر آلاف العراقيين، في شوارع العاصمة بغداد وثماني محافظات للمطالبة بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة، وشهدت مدن جنوب العراق إضرابات للطلاب وقطعاً للطرقات بمناطق عدة.

فقد تجمع الآلاف بينهم طلاب جامعات وتلامذة مدارس، أمس، في ساحة التحرير ببغداد، ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق.

وردّد المتظاهرون هتافات تطالب بالإسراع في تسمية مرشح لتشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات الجديد، وطالبوا الأحزاب والكتل البرلمانية بالابتعاد عن تقديم مرشحين لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة.

وقد شهد عدد كبير من مدن جنوب العراق إضراباً للدوائر الحكومية، وتم إغلاق أبواب المدارس والكليات باستثناء المؤسسات الطبية والخدمية، وإغلاق الجسور وإحراق الإطارات في الطرق والشوارع المؤدية إلى الشركات النفطية والصناعية رغم الانتشار الكثيف للقوات العراقية، تزامناً مع انتهاء الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء.

من جانبها، أغلقت قوات الأمن العراقية، المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بعد اتساع المظاهرات في معظم مناطق محافظة بغداد والمناطق الجنوبية.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع المتظاهرين من اقتحام المنطقة الخضراء بعد تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح باللجوء إلى الاستقالة، إذا فرضت بعض الأطراف والأحزاب السياسية مرشحا لرئاسة الوزراء.
وقد ارتفعت وتيرة المظاهرات في العديد من المدن والبلدات الجنوبية بعد انتشار خبر ترشيح كتلة فتح لقصي السهيل لرئاسة الوزراء، ورفضه من رئيس الجمهورية برهم صالح ومن التيار الصدري.

وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون، أن الجارة الإيرانية صاحبة النفوذ القوي في العراق، تواصل سعيها لتمرير مرشحها السهيل، وهو وزير في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام لترشحه، لأنهم يعتبرونه جزءا من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاما في البلاد.

وكان المتظاهرون رحبوا في نهاية نوفمبر باستقالة حكومة عادل عبد المهدي. واليوم، هم يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح، اللذين يتهمونهما بـ"المماطلة".

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب الأربعاء في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى الاثنين.

والليلة قبل الماضية، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة الإضراب العام، بعد ثلاثة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن استشهاد نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
داعش

تحذير من خطر جديد.. ظهور نوع مختلف من داعش الإرهابي.. 100 مقاتل عبروا الحدود من سوريا إلى العراق 23 كانون الأول 2019 04:00 م

12

متظاهرو العراق: نحن الكتلة الأكبر.. وإيران تريد السهيل في تحد صريح لرغبة الشارع 23 كانون الأول 2019 03:40 م

12

احتجاجات غاضبة في العراق.. واغتيال 29 ناشطا منذ أكتوبر الماضي 23 كانون الأول 2019 02:41 م

1

غليان شعبي مع دخول الفراغ الدستوري.. والمتظاهرون: العراق للعراقيين فقط..! 23 كانون الأول 2019 01:59 م

20

بعد ساحة التحرير.. شاطئ التحرير وسط بغداد يستقبل الثوار العراقيون 23 كانون الأول 2019 01:38 م

برهم صالح

فرض ارادات و"كسرعظم" بين الكتل .. والرئيس لايجرؤ على ترشيح رئيس ! 23 كانون الأول 2019 01:14 م

ايران وقطر وراء عودة داعش في العراق

2019 تشرف على نهايتها.. وبدء تراجع سطوة ميليشيات إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن 23 كانون الأول 2019 12:31 م

20

ينددون بتدخل سليماني لفرض السهيل.. آلاف العراقيين في ساحات التظاهر لتسمية مرشح مستقل للحكومة 23 كانون الأول 2019 10:51 ص

التعليقات