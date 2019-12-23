"النصر" : تحديد الكتلة الاكبر صراع مصالح وليس حججا دستورية

اكد ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العبادي :" ان الصراع على تحديد الكتلة الاكثر عددا هو صراع مصالح سياسية ، وليس صراع حجج دستورية ".



وقال الائتلاف في بيان صحفي " ان الذين تناسوه بالامس يستحضرونه اليوم لتشكيل حكومة"، مؤكدا :" ان الدولة لا يمكن ان تبنى بتوافقات المصالح والاحتيال والاستقواء ، بل بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية ".



وشدد ائتلاف العبادي على :" ان الاهم اليوم هو مهام المرحلة المؤقتة التي يجب الزام الحكومة القادمة بها، ولا مفر من ان تكون الحكومة القادمة مستقلة عن هيمنة الكتل، وقادرة على اجراء انتخابات نزيهة، والقيام باجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة للشعب".

ف.ا