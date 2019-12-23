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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 11:28 ص

الاستخبارات العسكرية تستولي على كدس يضم ٢٤٩ عبوة ناسفة في مخمور

كدس
صورة ارشيفية

استولت الاستخبارات العسكرية على كدس يضم ٢٤٩ عبوة ناسفة في مخمور.

وقال بيان للاستخبارات ان مفارز مديرية الاستخبارات  في الفرقة ١٤ تمكنت من الاستيلاء على كدس للعبوات الناسفة يضم ٢٤٩ عبوة مختلفة الأنواع والأحجام في قرية كوديلة التابعة لمخمور في الموصل وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بإخراج العبوات وتدميرها في مكان معد لهذا الغرض دون حدوث اضرار.

من جانب اخر داهمت الاستخبارات العسكرية  احد المنازل في الموصل  واستولت على  مخبأ للاعتدة وضبطت  ١٤ علبة بارود قذائف و٩ قنابر هاون مختلفة و٣ قذائف نمساوي واشرطة عتاد ١٢،٧ و٢٣ ملم وصاروخ قاذفة  وحشوات SBG9 وهي من  مخلفات داعش الارهابي وقد تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد في المكان المخصص لذلك.

ف.ا
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