عدي عواد يحمل محافظ البصرة غرق المحافظة ويشير الى ملفات فساد في بعض العقود





حمل النائب عن محافظة البصرة ، عدي عواد ، اسعد العيداني محافظ البصرة مسؤولية غرق بعض مناطق المحافظة ، مشيرا الى وجود ملفات فساد في بعض العقود التي تم احالتها الى هيئة النزاهة ".



وقال عواد في بيان صحفي" تمت مفاتحة قاضي النزاهة بخصوص غرق اغلب مناطق البصرة نتيجة الامطار الحاصلة مؤخرا ، محملا" محافظ البصرة شخصيا ومديرية العقود في المحافظة غرق اغلب مناطق المحافظة ، ذلك بسبب الفساد والاهمال المتعمد".



واشار الى ان " المحافظة تعاقدت مع شركة (Xylem Water) بمبلغ (6) مليارات دينار منذ اكثر من (6) اشهر لتجهيز (300) غاطس بمختلف الأحجام وهذه الشركة يبدو وهمية ولا يوجد لديها اي مقر او عنوان حقيقي ، لافتا الى ان " العقود الحكومية امتنعت في عقد شراء الغاطسات من اضافة فقرة ايفاد لجنة الاشراف لغرض معاينة الغاطسات في بلد المنشأ والتأكد منه وهذا يثير الشك بان الغاطسات في حال جهزت ستكون من منشأ ردئ".



واضاف ان" محافظة البصرة رغم الميزانية الانفجارية الا انها قللت عقد مبلغ تجهيز الاليات المخصصة لمديرية المجاري من (20) مليار دينار الى( 6) مليارات فقط بحجة ان اليات المحافظة تكفي وللعلم مديرية المجاري لديها عقد ايجار (12) الية للمركز .



واوضح ان" مناقصة تجهيز الاليات رغم مصادقة مجلس المحافظة عليها منذ (6) اشهر الا ان المحافظة لم تحيلها للتعاقد ، مؤكدا ان" محافظ البصرة رغم ازمة الامطار وغرق المحافظة الا انه لم يتواجد فيها لايام والمحافظة تدار بالوكالة ".



وتابع ان" اقالة مدير المجاري هو كبش فداء للتغطية على فساد المحافظة فإما يكون الشخص مذنب ويكشف عن أخطائه واحالته الى النزاهة واما لم يكن مذنبا وعدم رمي الاخطاء عليه ، مبينا " رغم مرور اكثر من (7) ايام من المطر لا زالت بعض المناطق غارقة وقد اختلطت مياه الامطار بالمياه الاسنة والحكومة المحلية لم تفعل شيئا. ".



ف.ا