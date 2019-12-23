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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 11:13 ص

نائب عن سائرون : الحديث عن القبول بقصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة ضرب من الخيال

علاء-الربيعي


نفى القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي الأحاديث التي أشيعت موخرا حول إمكانية الاتفاق السياسي بالقبول بترشيح قُصي السهيل لرئاسة الحكومة .

وقال الربيعي في بيان ان موقف سائرون واحد ولن يتغير سواء كان المرشح السهيل او غيره ولن نقبل بمرشح حزبي ، مضيفاً ان هكذا طرح بالإصرار على ترشيح السهيل يعد ضرباً من الخيال وتجاوزا على ارادة المرجعية والجماهير  ، مؤكدا ان سائرون لن تقبل بمرشح لا يتوافق مع رغبات وتطلعات المرجعية والمتظاهرين مهما كانت الضغوط داخلياً وحتى خارجياً وان السهيل لا يصلح لهذا المنصب لا الان ولا في مرحلة مقبلة .

ودعا الربيعي  القوى السياسية الى اختيار شخصية كفوءة ومهنية ولَم تنتم للأحزاب الحاكمة او حتى قريبة منها مما يتيح لها العمل بشفافية عالية بعيدة عن ضغط الأطراف السياسية ولن تكرر اخطاء الماضي التي أوصلتنا الى ما نحن عليه الان ، محذرا في الوقت ذاته من ان اصرار تحالف البناء على تمرير السهيل سيؤدي الى مشاكل قد لا تحمد عقباها ويتسبب بإراقة المزيد من الدماء .

ف.ا
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