اكثر من 79 مليون بيضة مائدة من كربلاء على موائد العراقيين



اعلن مدير زراعة كربلاء عبد الرزاق الطائي :" ان مشاريع بيض المائدة في كربلاء سوقت أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019 لرفد السوق المحلية ".



وقال الطائي :" تم انشاء( 8) مشاريع عن طريق التربية بالاقفاض، تبلغ معدلات انتاجها السنوية أكثر من( 150) مليون بيضة تسوق الى الاسواق المحلية ".



واضاف :" ان النصف الأول من العام الجاري شهد تسويق (79) مليونا و(286) الف بيضة اسهمت برفد السوق المحلية ".



واوضح :" ان هذه الكمية المنتجة توزعت على مدى ستة اشهر ، فقد شهد شهر كانون الثاني انتاج( 13112965 ) بيضة وشهر شباط( 13110690 ) بيضة وشهر اذار( 14677950 ) بيضة وشهر نيسان( 13377165 ) بيضة وشهر ايار(13374975) بيضة وشهر حزيران(11632275) بيضة.



واشار الى :" ان كربلاء استطاعت ، من خلال المبادرة الزراعية ، اقامة عدد من مشاريع بيض المائدة وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ".



ف.ا