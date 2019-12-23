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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 23 كانون الأول 2019 10:49 ص

اكثر من 79 مليون بيضة مائدة من كربلاء على موائد العراقيين

بيض

اعلن مدير زراعة كربلاء  عبد الرزاق الطائي :" ان  مشاريع بيض المائدة في كربلاء  سوقت أكثر من 79 مليون بيضة خلال النصف الأول من عام 2019 لرفد السوق المحلية ".

وقال  الطائي :" تم انشاء( 8) مشاريع  عن طريق التربية بالاقفاض،  تبلغ معدلات انتاجها السنوية أكثر من( 150) مليون بيضة  تسوق الى الاسواق  المحلية ". 

واضاف :" ان النصف الأول من العام الجاري شهد تسويق (79) مليونا و(286) الف  بيضة  اسهمت برفد السوق المحلية ". 

واوضح :" ان هذه الكمية المنتجة توزعت على مدى ستة اشهر ، فقد شهد شهر كانون الثاني انتاج( 13112965 ) بيضة وشهر شباط( 13110690 ) بيضة وشهر اذار( 14677950 ) بيضة وشهر نيسان( 13377165 ) بيضة وشهر ايار(13374975) بيضة وشهر حزيران(11632275) بيضة. 

واشار الى :" ان كربلاء استطاعت ، من خلال المبادرة الزراعية ،  اقامة عدد من مشاريع بيض المائدة  وفروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ". 

ف.ا
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